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Gold, Öl & Co. 05.08.2026 13:17:06

Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

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Der Goldpreis ist am Mittag geklettert. Um 13:13 Uhr legte der Goldpreis um 2,05 Prozent auf 4.161,21 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.077,67 US-Dollar gehandelt worden war.

Nach 59,54 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Mittwochmittag um 2,86 Prozent auf 61,24 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,37 Prozent auf 1.757,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.751,00 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,07 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.373,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.359,00 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 80,58 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (79,36 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (75,77 US-Dollar) geht es um 0,51 Prozent auf 76,16 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Kaffeepreis um 1,50 Prozent auf 3,29 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,24 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Kakaopreis bei 4.540,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.361,00 Britische Pfund).

Daneben sinkt der Maispreis um -1,13 Prozent auf 4,37 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,42 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,80 Prozent auf 308,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 310,60 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,86 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Nach 2,68 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochmittag um 0,63 Prozent auf 2,70 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 0,80 Prozent auf 100,39 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 99,59 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com
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