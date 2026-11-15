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13.11.2026
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15.11.2026 01:52:00
Gold, Öl & Co. in KW 46: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
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Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com,Queen Art/Shutterstock.com
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3’010.00
|-20.50
|-0.68
|Baumwolle
|0.79
|0.14
|Bleipreis
|1’853.00
|10.00
|0.54
|CO2 European Emission Allowances
|25.15
|-0.35
|-1.37
|Dieselpreis Benzin
|2.21
|0.02
|0.82
|EEX Kohle Year Future
|85.50
|0.00
|0.00
|EEX Strompreis Phelix DE
|156.25
|-4.38
|-2.73
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3.23
|-0.11
|-3.29
|Ethanolpreis
|2.16
|0.00
|0.05
|Goldpreis
|3’874.44
|-2.41
|-0.06
|Haferpreis
|3.62
|0.10
|2.77
|Heizölpreis
|112.54
|-0.79
|-0.70
|Holzpreis
|490.00
|-1.50
|-0.31
|Kaffeepreis
|2.79
|-0.02
|-0.55
|Kakaopreis
|3’876.00
|44.00
|1.15
|Kohlepreis
|136.40
|-1.00
|-0.73
|Kupferpreis
|13’610.00
|-102.00
|-0.74
|Lebendrindpreis
|2.21
|0.02
|0.94
|Mageres Schwein Preis
|0.56
|0.73
|Maispreis
|4.46
|0.04
|0.79
|Mastrindpreis
|3.39
|0.04
|1.10
|Milchpreis
|17.57
|-0.14
|-0.79
|Naphthapreis (European)
|826.92
|-10.56
|-1.26
|Nickelpreis
|16’025.00
|15.00
|0.09
|Orangensaftpreis
|1.36
|-0.05
|-3.30
|Palladiumpreis
|1’004.50
|6.00
|0.60
|Palmölpreis
|4’180.00
|12.00
|0.29
|Platinpreis
|1’489.00
|-31.50
|-2.07
|Rapspreis
|540.00
|-
|Reispreis
|18.02
|-0.27
|-1.48
|Silberpreis
|48.56
|-1.58
|-3.15
|Sojabohnenmehlpreis
|330.20
|4.80
|1.48
|Sojabohnenpreis
|12.43
|0.16
|1.30
|Sojabohnenölpreis
|0.64
|0.49
|Super Benzin
|1.97
|0.01
|0.51
|Weizenpreis
|231.50
|-4.50
|-1.91
|Zinkpreis
|3’745.00
|-15.50
|-0.41
|Zinnpreis
|48’295.00
|1’645.00
|3.53
|Zuckerpreis
|0.18
|1.04
|Ölpreis (Brent)
|96.34
|0.52
|0.54
|Ölpreis (WTI)
|88.56
|-0.18
|-0.20
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