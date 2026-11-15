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Tops & Flops 15.11.2026 01:52:00

Gold, Öl & Co. in KW 46: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3’010.00 -20.50 -0.68
Baumwolle 0.79 0.14
Bleipreis 1’853.00 10.00 0.54
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 2.21 0.02 0.82
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 156.25 -4.38 -2.73
Erdgaspreis - Natural Gas 3.23 -0.11 -3.29
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’874.44 -2.41 -0.06
Haferpreis 3.62 0.10 2.77
Heizölpreis 112.54 -0.79 -0.70
Holzpreis 490.00 -1.50 -0.31
Kaffeepreis 2.79 -0.02 -0.55
Kakaopreis 3’876.00 44.00 1.15
Kohlepreis 136.40 -1.00 -0.73
Kupferpreis 13’610.00 -102.00 -0.74
Lebendrindpreis 2.21 0.02 0.94
Mageres Schwein Preis 0.56 0.73
Maispreis 4.46 0.04 0.79
Mastrindpreis 3.39 0.04 1.10
Milchpreis 17.57 -0.14 -0.79
Naphthapreis (European) 826.92 -10.56 -1.26
Nickelpreis 16’025.00 15.00 0.09
Orangensaftpreis 1.36 -0.05 -3.30
Palladiumpreis 1’004.50 6.00 0.60
Palmölpreis 4’180.00 12.00 0.29
Platinpreis 1’489.00 -31.50 -2.07
Rapspreis 540.00 -
Reispreis 18.02 -0.27 -1.48
Silberpreis 48.56 -1.58 -3.15
Sojabohnenmehlpreis 330.20 4.80 1.48
Sojabohnenpreis 12.43 0.16 1.30
Sojabohnenölpreis 0.64 0.49
Super Benzin 1.97 0.01 0.51
Weizenpreis 231.50 -4.50 -1.91
Zinkpreis 3’745.00 -15.50 -0.41
Zinnpreis 48’295.00 1’645.00 3.53
Zuckerpreis 0.18 1.04
Ölpreis (Brent) 96.34 0.52 0.54
Ölpreis (WTI) 88.56 -0.18 -0.20

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