CO2 European Emission Allowancespreis 20561669
25.15EUR
-0.35EUR
-1.37 %
21.02.2020
EEX
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Übersicht
|Historisch
|Chart (gross)
|Nachrichten
Snapshot
|Tops & Flops
|
01.11.2026 01:52:00
Gold, Öl & Co. in KW 44: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com,Queen Art/Shutterstock.com
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3’069.00
|-9.50
|-0.31
|Baumwolle
|0.78
|-0.01
|-0.85
|Bleipreis
|1’890.00
|12.00
|0.64
|CO2 European Emission Allowances
|25.15
|-0.35
|-1.37
|Dieselpreis Benzin
|2.30
|0.00
|-0.17
|EEX Kohle Year Future
|85.50
|0.00
|0.00
|EEX Strompreis Phelix DE
|174.49
|7.10
|4.24
|Erdgaspreis - Natural Gas
|2.90
|-0.05
|-1.83
|Ethanolpreis
|2.16
|0.00
|0.05
|Goldpreis
|3’875.36
|-149.35
|-3.71
|Haferpreis
|3.44
|0.01
|0.29
|Heizölpreis
|126.54
|1.32
|1.05
|Holzpreis
|520.00
|2.00
|0.39
|Kaffeepreis
|2.87
|0.02
|0.61
|Kakaopreis
|4’143.00
|-14.00
|-0.34
|Kohlepreis
|145.20
|0.35
|0.24
|Kupferpreis
|14’449.00
|-111.00
|-0.76
|Lebendrindpreis
|2.24
|-0.03
|-1.44
|Mageres Schwein Preis
|0.59
|-0.01
|-1.38
|Maispreis
|4.48
|-0.04
|-0.83
|Mastrindpreis
|3.37
|-0.14
|-3.88
|Milchpreis
|15.19
|-
|Naphthapreis (European)
|926.14
|2.12
|0.23
|Nickelpreis
|15’240.00
|-120.00
|-0.78
|Orangensaftpreis
|1.15
|-0.13
|-10.27
|Palladiumpreis
|982.50
|-25.50
|-2.53
|Palmölpreis
|4’449.00
|58.00
|1.32
|Platinpreis
|1’432.50
|-53.50
|-3.60
|Rapspreis
|528.75
|0.50
|0.09
|Reispreis
|17.44
|0.03
|0.14
|Silberpreis
|49.13
|-2.95
|-5.66
|Sojabohnenmehlpreis
|324.70
|-4.60
|-1.40
|Sojabohnenpreis
|12.22
|0.02
|0.14
|Sojabohnenölpreis
|0.66
|0.26
|Super Benzin
|2.09
|0.00
|-0.10
|Weizenpreis
|227.00
|0.25
|0.11
|Zinkpreis
|3’955.50
|-24.50
|-0.62
|Zinnpreis
|48’795.00
|-1’605.00
|-3.18
|Zuckerpreis
|0.19
|-0.56
|Ölpreis (Brent)
|117.64
|2.76
|2.40
|Ölpreis (WTI)
|104.12
|2.12
|2.08
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.