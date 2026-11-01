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21.02.2020
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Tops & Flops 01.11.2026 01:52:00

Gold, Öl & Co. in KW 44: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3’069.00 -9.50 -0.31
Baumwolle 0.78 -0.01 -0.85
Bleipreis 1’890.00 12.00 0.64
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 2.30 0.00 -0.17
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 174.49 7.10 4.24
Erdgaspreis - Natural Gas 2.90 -0.05 -1.83
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’875.36 -149.35 -3.71
Haferpreis 3.44 0.01 0.29
Heizölpreis 126.54 1.32 1.05
Holzpreis 520.00 2.00 0.39
Kaffeepreis 2.87 0.02 0.61
Kakaopreis 4’143.00 -14.00 -0.34
Kohlepreis 145.20 0.35 0.24
Kupferpreis 14’449.00 -111.00 -0.76
Lebendrindpreis 2.24 -0.03 -1.44
Mageres Schwein Preis 0.59 -0.01 -1.38
Maispreis 4.48 -0.04 -0.83
Mastrindpreis 3.37 -0.14 -3.88
Milchpreis 15.19 -
Naphthapreis (European) 926.14 2.12 0.23
Nickelpreis 15’240.00 -120.00 -0.78
Orangensaftpreis 1.15 -0.13 -10.27
Palladiumpreis 982.50 -25.50 -2.53
Palmölpreis 4’449.00 58.00 1.32
Platinpreis 1’432.50 -53.50 -3.60
Rapspreis 528.75 0.50 0.09
Reispreis 17.44 0.03 0.14
Silberpreis 49.13 -2.95 -5.66
Sojabohnenmehlpreis 324.70 -4.60 -1.40
Sojabohnenpreis 12.22 0.02 0.14
Sojabohnenölpreis 0.66 0.26
Super Benzin 2.09 0.00 -0.10
Weizenpreis 227.00 0.25 0.11
Zinkpreis 3’955.50 -24.50 -0.62
Zinnpreis 48’795.00 -1’605.00 -3.18
Zuckerpreis 0.19 -0.56
Ölpreis (Brent) 117.64 2.76 2.40
Ölpreis (WTI) 104.12 2.12 2.08

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