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Tops & Flops 18.10.2026 02:57:20

Gold, Öl & Co. in KW 42: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

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