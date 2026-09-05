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04.09.2026
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06.09.2026 01:52:00
Gold, Öl & Co. in KW 36: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
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Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com,Queen Art/Shutterstock.com
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Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3’293.50
|-18.00
|-0.54
|Baumwolle
|0.82
|-0.01
|-1.13
|Bleipreis
|1’871.00
|1.00
|0.05
|CO2 European Emission Allowances
|25.15
|-0.35
|-1.37
|Dieselpreis Benzin
|2.33
|0.03
|1.26
|EEX Kohle Year Future
|85.50
|0.00
|0.00
|EEX Strompreis Phelix DE
|127.50
|0.07
|0.05
|Erdgaspreis - Natural Gas
|2.98
|0.06
|2.13
|Ethanolpreis
|2.16
|0.00
|0.05
|Goldpreis
|4’428.95
|-45.12
|-1.01
|Haferpreis
|3.44
|0.01
|0.29
|Heizölpreis
|119.93
|-1.32
|-1.09
|Holzpreis
|570.00
|-4.00
|-0.70
|Kaffeepreis
|3.24
|-0.03
|Kakaopreis
|4’395.00
|-12.00
|-0.27
|Kohlepreis
|138.25
|2.55
|1.88
|Kupferpreis
|14’371.00
|12.00
|0.08
|Lebendrindpreis
|2.13
|-0.01
|-0.54
|Mageres Schwein Preis
|0.82
|-0.01
|-1.44
|Maispreis
|5.12
|-0.03
|-0.63
|Mastrindpreis
|3.25
|-0.01
|-0.20
|Milchpreis
|16.13
|-0.20
|-1.22
|Naphthapreis (European)
|809.87
|2.44
|0.30
|Nickelpreis
|16’690.00
|75.00
|0.45
|Orangensaftpreis
|1.38
|0.29
|Palladiumpreis
|1’389.50
|-38.50
|-2.70
|Palmölpreis
|4’608.00
|-27.00
|-0.58
|Platinpreis
|1’825.00
|-5.00
|-0.27
|Rapspreis
|551.75
|0.75
|0.14
|Reispreis
|15.38
|0.15
|0.95
|Silberpreis
|66.16
|-0.82
|-1.22
|Sojabohnenmehlpreis
|345.30
|0.10
|0.03
|Sojabohnenpreis
|12.94
|-0.13
|-0.96
|Sojabohnenölpreis
|0.69
|-0.01
|-1.04
|Super Benzin
|2.26
|0.03
|1.26
|Weizenpreis
|233.00
|-12.25
|-4.99
|Zinkpreis
|4’087.00
|91.50
|2.29
|Zinnpreis
|54’525.00
|75.00
|0.14
|Zuckerpreis
|0.18
|-
|Ölpreis (Brent)
|95.86
|0.34
|0.36
|Ölpreis (WTI)
|91.48
|0.18
|0.20
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