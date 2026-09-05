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Tops & Flops 06.09.2026 01:52:00

Gold, Öl & Co. in KW 36: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3’293.50 -18.00 -0.54
Baumwolle 0.82 -0.01 -1.13
Bleipreis 1’871.00 1.00 0.05
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 2.33 0.03 1.26
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 127.50 0.07 0.05
Erdgaspreis - Natural Gas 2.98 0.06 2.13
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’428.95 -45.12 -1.01
Haferpreis 3.44 0.01 0.29
Heizölpreis 119.93 -1.32 -1.09
Holzpreis 570.00 -4.00 -0.70
Kaffeepreis 3.24 -0.03
Kakaopreis 4’395.00 -12.00 -0.27
Kohlepreis 138.25 2.55 1.88
Kupferpreis 14’371.00 12.00 0.08
Lebendrindpreis 2.13 -0.01 -0.54
Mageres Schwein Preis 0.82 -0.01 -1.44
Maispreis 5.12 -0.03 -0.63
Mastrindpreis 3.25 -0.01 -0.20
Milchpreis 16.13 -0.20 -1.22
Naphthapreis (European) 809.87 2.44 0.30
Nickelpreis 16’690.00 75.00 0.45
Orangensaftpreis 1.38 0.29
Palladiumpreis 1’389.50 -38.50 -2.70
Palmölpreis 4’608.00 -27.00 -0.58
Platinpreis 1’825.00 -5.00 -0.27
Rapspreis 551.75 0.75 0.14
Reispreis 15.38 0.15 0.95
Silberpreis 66.16 -0.82 -1.22
Sojabohnenmehlpreis 345.30 0.10 0.03
Sojabohnenpreis 12.94 -0.13 -0.96
Sojabohnenölpreis 0.69 -0.01 -1.04
Super Benzin 2.26 0.03 1.26
Weizenpreis 233.00 -12.25 -4.99
Zinkpreis 4’087.00 91.50 2.29
Zinnpreis 54’525.00 75.00 0.14
Zuckerpreis 0.18 -
Ölpreis (Brent) 95.86 0.34 0.36
Ölpreis (WTI) 91.48 0.18 0.20

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