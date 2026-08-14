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14.08.2026 07:01:00

Gold: Nach Talfahrt im Irankrieg - warum der Goldpreis wieder steigt

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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