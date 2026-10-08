Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’691 -0.9%  SPI 19’409 -0.8%  Dow 51’069 -0.2%  DAX 24’956 -0.6%  Euro 0.9341 0.1%  EStoxx50 6’163 -0.3%  Gold 4’126 0.4%  Bitcoin 68’727 -0.9%  Dollar 0.8329 0.0%  Öl 105.1 4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Holcim1221405Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
PepsiCo-Aktie trotzdem gesucht: Gewinnwarnung für laufendes Geschäftsjahr
Small Caps schwächeln: Warum Micro Caps für Anleger interessant bleiben
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Ryanair-Aktie schwächer: Flugprogramm in Deutschland gekappt
MPS-Aktie tiefer: Monte dei Paschi spürt Gegenwind für Kauf von BPM und Banca Generali
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Goldpreis und Ölpreis 08.10.2026 07:51:36

Gold meldet sich zurück: Comeback vom tiefsten Stand seit zwei Monaten

Gold meldet sich zurück: Comeback vom tiefsten Stand seit zwei Monaten

Der Goldpreis hat sich von seinem jüngsten Zweimonatstief erholt. Unterstützung lieferten der etwas schwächere Dollar und die Rückkehr chinesischer Anleger nach einer einwöchigen Feiertagspause.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
92.48 USD 4.76%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Allerdings bleiben die Zinsperspektiven in den USA ein Belastungsfaktor. Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der September-Sitzung zeigte, dass alle 19 Fed-Vertreter die damalige Zinserhöhung unterstützten. Unterschiedliche Auffassungen bestanden jedoch über deren Begründung. Während einige Notenbanker vor allem die Inflationsrisiken steigender Energiepreise begrenzen wollten, sahen andere zusätzlichen Handlungsbedarf wegen des zunehmenden Nachfragedrucks. Die Mehrheit hielt einen weiteren Zinsschritt bis zum Jahresende für angemessen. Laut CME FedWatch Tool rechnen Marktteilnehmer derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von lediglich 19 Prozent mit einer Zinserhöhung im Oktober. Für Dezember liegt sie dagegen bei fast 85 Prozent. Zusätzliche Unsicherheit verursachen die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, die über steigende Ölpreise den Inflationsdruck verstärken könnten.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 16,00 auf 4'156,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Verstärkte Aufwärtstendenz

Der Ölpreis hat im frühen Donnerstagshandel deutlich zugelegt. Für Auftrieb sorgen vor allem wachsende Versorgungsrisiken im Nahen Osten und Produktionsausfälle in den USA. Die Angriffe auf Öltanker in der Strasse von Hormus erreichten in der vergangenen Woche den höchsten Wochenwert seit Beginn des Irankriegs. Trotz einer Erholung der Ölexporte aus der Golfregion bleiben die Transportkosten und Sicherheitsrisiken hoch. Zusätzliche Sorgen verursacht Hurrikan Isaias im Golf von Mexiko. Mehrere Ölkonzerne haben ihre Offshore-Anlagen vorsorglich heruntergefahren. Dadurch fiel bereits rund ein Viertel der dortigen US-Ölförderung aus. Unterstützung lieferten ausserdem die jüngsten Lagerdaten der US-Energiebehörde EIA. Demnach sanken die Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 3,2 Millionen Barrel und damit deutlich stärker als erwartet. Auch die Destillatbestände gingen leicht zurück. Die beschleunigte Freigabe strategischer Ölreserven durch die Internationale Energieagentur könnte die Versorgung zwar kurzfristig verbessern, schafft jedoch keine zusätzlichen Förderkapazitäten.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,75 auf 90,03 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,46 auf 102,66 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis

Bildquelle: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie
SMI schliesst nach volatilem Verlauf etwas höher -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.