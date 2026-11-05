Kupferpreis 1493352
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05.11.2026 06:00:25
«Gold, Kupfer und Silber werden von Menschheit seit Jahrtausenden gebraucht»
«Wir können bis heute nicht auf bestimmte Metalle verzichten, weil sie super Eigenschaften haben», sagt DNCA-Portfoliomanager Alexandre Carrier im Gespräch mit finews. Das veränderte geopolitische Umfeld und der neue rohstoffintensive Wirtschaftszyklus sprechen für Edel- und Industriemetalle. Darin zu investieren ist allerdings nicht trivial.
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|14’109.85
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