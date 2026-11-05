«Gold, Kupfer und Silber werden von Menschheit seit Jahrtausenden gebraucht»

«Wir können bis heute nicht auf bestimmte Metalle verzichten, weil sie super Eigenschaften haben», sagt DNCA-Portfoliomanager Alexandre Carrier im Gespräch mit finews. Das veränderte geopolitische Umfeld und der neue rohstoffintensive Wirtschaftszyklus sprechen für Edel- und Industriemetalle. Darin zu investieren ist allerdings nicht trivial.