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06.08.2026 15:12:00
Gold kaufen: Goldpreis steigt um 5 Prozent binnen einer Woche, Erholung nach Kursrutsch
Goldpreis hat in den vergangenen 5 Handelstagen um mehr als 5 Prozent zugelegt. Nach dem jüngsten Kursrutsch des Edelmetalls steigen private Investoren wieder vermehrt ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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