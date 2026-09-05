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Gold & Co. im Fokus 05.09.2026 10:13:20

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Samstagvormittag

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Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 4.428,95 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.428,95 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com
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