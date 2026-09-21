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Marktüberblick Rohstoffe 21.09.2026 10:13:20

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagvormittag

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagvormittag

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Am Vormittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,76 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.346,88 US-Dollar, nach 4.380,05 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,44 Prozent auf 66,04 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 66,33 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,08 Prozent auf 1.803,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.801,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Montagvormittag nach. Um -0,53 Prozent auf 1.302,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.309,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -2,01 Prozent auf 101,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 103,87 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -1,89 Prozent niedriger bei 98,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 100,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Haferpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 4,07 US-Dollar lag, wird der Haferpreis um 08:32 Uhr auf 4,07 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 1,04 Prozent auf 5,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,28 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 0,40 Prozent auf 13,09 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 13,04 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 354,60 US-Dollar am Vortag auf 356,90 US-Dollar nach oben (+0,65Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -0,68 Prozent niedriger bei 0,67 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,68 US-Dollar.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,17 US-Dollar am Vortag auf 0,17 US-Dollar nach oben (+0,06Prozent).

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,06 Prozent auf 2,88 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,91 US-Dollar.

Nach 16,16 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Montagvormittag um -0,12 Prozent auf 16,14 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,78 Prozent auf 131,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 133,67 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Kohlepreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -1,50 Prozent auf 135,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 137,05 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.ch


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