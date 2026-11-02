Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’752 -0.4%  SPI 20’797 -0.2%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’851 0.1%  Euro 0.9196 -0.7%  EStoxx50 6’144 0.2%  Gold 3’906 0.8%  Bitcoin 63’910 -0.9%  Dollar 0.8200 -0.4%  Öl 108.8 -7.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag
Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Ryanair-Aktie fester: Kerosinkosten drücken Gewinn
Glencore-Aktie moderat im Minus: Aktien von CEO Nagle sollen vor Verfall bei Übernahmen geschützt werden
Suche...
ETF Sparplan
Öl & Co. im Fokus 02.11.2026 13:17:06

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,80 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 3.906,22 US-Dollar, nach 3.875,36 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 49,13 US-Dollar am Vortag auf 50,25 US-Dollar nach oben (+2,28Prozent).

Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,03 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 13:12 Uhr auf 1.433,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.432,50 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,87 Prozent auf 974,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 982,50 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -7,55 Prozent niedriger bei 108,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 117,64 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -4,06 Prozent auf 99,89 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 104,12 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,81 Prozent auf 0,78 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,78 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,44 US-Dollar) geht es um 1,16 Prozent auf 3,48 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 2,45 Prozent auf 2,94 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 2,87 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich der Kakaopreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4.143,00 Britische Pfund) geht es um -0,92 Prozent auf 4.105,00 Britische Pfund nach unten.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,48 US-Dollar am Vortag auf 4,51 US-Dollar nach oben (+0,67Prozent).

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Montagmittag hinzu. Um 0,28 Prozent auf 325,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 324,60 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,58 Prozent auf 0,66 US-Dollar, nach 0,66 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis -0,77 Prozent niedriger bei 0,19 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,19 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar).

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,26 Prozent auf 15,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 15,19 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 118,88 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (123,63 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Kohlepreis kaum vom Fleck. Nach 145,20 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kohlepreis um 12:29 Uhr bei 145,20 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
ETF des Monats November 2026: Ein ganzes Portfolio in nur einem ETF
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Was Analysten von der UBS-Aktie erwarten
Stadler Rail-Aktie dennoch tiefer: Folgeauftrag über 21 Züge aus Finnland erhalten
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Diese Änderungen treten am 1. November in der Schweiz in Kraft

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.