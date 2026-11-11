Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’168 0.8%  SPI 21’342 0.7%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’889 0.9%  Euro 0.9229 -0.1%  EStoxx50 6’418 0.4%  Gold 3’953 -0.9%  Bitcoin 60’997 -0.9%  Dollar 0.8314 -0.2%  Öl 91.9 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
freenet-Aktie höher: Mobilfunkanbieter steigert Umsatz deutlich - Jahresziele bestätigt
Swisscom-Aktie fester: Weko verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
EU-Generalanwältin stellt aufgehobene Google-Strafe wieder zur Debatte - Alphabet-Aktie wenig bewegt
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Brenntag SE-Aktie mit Hold
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie
Suche...
Plus500 Depot
Rohstoffkurse im Fokus 11.11.2026 13:17:06

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,34 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.045,50 US-Dollar, nach 4.031,60 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 2,54 Prozent auf 52,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 51,49 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis 1,66 Prozent stärker bei 1.564,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.538,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 5,25 Prozent auf 1.082,00 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.028,00 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:04 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 1,75 Prozent auf 93,09 US-Dollar. Am Vortag standen noch 91,49 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 13:14 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,30 Prozent auf 87,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 86,04 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,20 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 1,81 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 11:57 Uhr auf 3,51 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,45 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -1,62 Prozent auf 2,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 2,71 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kakaopreis um -0,06 Prozent auf 3.630,00 Britische Pfund. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3.632,00 Britische Pfund.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Maispreis -0,67 Prozent niedriger bei 4,46 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,49 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Mittwochmittag nach. Um -0,71 Prozent auf 12,16 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,25 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -0,43 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:04 Uhr auf 325,10 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 326,50 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,76 Prozent auf 0,63 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,63 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,91 Prozent auf 3,33 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,30 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Milchpreis um 12:23 Uhr ab. Es geht -0,17 Prozent auf 17,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,82 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (109,10 US-Dollar) geht es um 2,18 Prozent auf 111,48 US-Dollar nach oben.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
SMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt 27'000er-Marke -- Asiens Börsen in Rot
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Aufschlag

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.