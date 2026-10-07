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Gold & Co. im Fokus 07.10.2026 13:17:06

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag

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Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -1,04 Prozent auf 4.120,98 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.164,35 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -2,58 Prozent auf 60,12 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 61,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -3,78 Prozent auf 1.641,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.705,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -2,76 Prozent auf 1.143,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.175,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,25 Prozent auf 101,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 100,58 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 89,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,44 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,55 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,64 Prozent auf 4,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,31 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -2,51 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 3,04 US-Dollar.

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:04 Uhr auf. Es geht 1,51 Prozent auf 4.295,00 Britische Pfund nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4.231,00 Britische Pfund stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,79 Prozent auf 5,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,08 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,06 Prozent auf 13,04 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,03 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:04 Uhr ab. Es geht -0,75 Prozent auf 0,69 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,70 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,48 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,54 Prozent auf 3,19 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,11 US-Dollar.

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,13 Prozent auf 15,03 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 15,05 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:12 Uhr steht ein Plus von 3,28 Prozent auf 124,69 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 120,73 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (144,65 US-Dollar) geht es um -0,80 Prozent auf 143,50 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Olivier Le Moal / Shutterstock
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