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Gold & Co. im Fokus 06.11.2026 20:43:14

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend

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Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -0,62 Prozent auf 4.063,50 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.088,68 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,04 Prozent auf 51,91 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 51,89 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,69 Prozent auf 1.533,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.522,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -2,38 Prozent auf 1.026,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.051,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,09 Prozent auf 98,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 98,29 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 90,92 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (90,52 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,44 Prozent.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,51 Prozent auf 0,79 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Haferpreis um 0,45 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 1,03 Prozent auf 2,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,77 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -0,10 Prozent auf 2,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,14 US-Dollar.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,51 Prozent auf 4,42 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,40 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:04 Uhr ab. Es geht -0,81 Prozent auf 3,22 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,25 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Zugewinne in Höhe von 3,58 Prozent auf 1,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,28 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,78 Prozent auf 11,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,81 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,50 Prozent auf 318,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 317,20 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,11 Prozent auf 0,62 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,62 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,19 US-Dollar) geht es um -1,72 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 1,46 Prozent auf 2,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,95 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,53 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,55 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,13 Prozent.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,11 Prozent auf 17,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 17,68 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (114,91 US-Dollar) geht es um -0,23 Prozent auf 114,65 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Reispreis bei 17,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (17,92 US-Dollar).

Daneben wertet der Holzpreis um 20:27 Uhr ab. Es geht -1,25 Prozent auf 513,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 519,50 US-Dollar stand.

Mit dem Erdgaspreis - TTF geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - TTF gibt -4,17 Prozent auf 86,78 Euro nach, nachdem gestern noch 90,55 Euro an der Tafel standen.

Redaktion Finanzen.net


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