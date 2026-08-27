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Marktüberblick Rohstoffe 27.08.2026 20:43:14

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend

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Am Abend verteuerte sich der Goldpreis um 0,23 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 4.604,36 US-Dollar, nach 4.593,69 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 1,45 Prozent auf 69,12 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 68,13 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,22 Prozent auf 1.840,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.836,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 1,81 Prozent auf 1.353,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.329,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 2,20 Prozent auf 89,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 87,84 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:41 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 1,88 Prozent stärker bei 83,78 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 82,23 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 3,68 Prozent auf 0,91 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,88 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 3,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,34 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 19:30 Uhr gibt der Kaffeepreis um -4,39 Prozent auf 3,42 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,58 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,18 US-Dollar am Vortag auf 2,20 US-Dollar nach oben (+0,84Prozent).

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Maispreis -1,17 Prozent niedriger bei 5,08 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 5,14 US-Dollar.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,33 US-Dollar am Vortag auf 3,34 US-Dollar nach oben (+0,30Prozent).

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -2,55 Prozent auf 1,37 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,41 US-Dollar.

Nach 12,54 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Donnerstagabend um -0,14 Prozent auf 12,53 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,37 Prozent auf 329,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 328,70 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,94 Prozent auf 0,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,67 US-Dollar stand.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nordwärts. Der Zuckerpreis gewinnt 3,41 Prozent auf 0,18 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,18 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,84 US-Dollar) geht es um 2,29 Prozent auf 2,91 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,81 US-Dollar am Vortag auf 0,81 US-Dollar nach unten (--0,46 Prozent).

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Aufwind. Um 20:10 Uhr zieht der Milchpreis um 0,42 Prozent auf 16,67 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 16,60 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,47 Prozent auf 113,07 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 112,54 US-Dollar.

Währenddessen legt der Reispreis um 0,07 Prozent auf 14,85 US-Dollar zu. Gestern war der Reispreis noch 14,84 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Holzpreis. Um -1,68 Prozent reduziert sich der Holzpreis um 20:30 Uhr auf 557,00 US-Dollar, nachdem der Holzpreis am Vortag noch bei 566,50 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - TTF bergauf. Der Erdgaspreis - TTF steigt 1,58 Prozent auf 66,74 Euro, nach 65,70 Euro am Vortag.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock.com
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