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20.11.2026 15:14:00
Gold gerät immer stärker unter Druck - Marke von 3'500 Dollar rückt näher
Der Goldpreis erlebt eine aussergewöhnlich schwache Phase und ist inzwischen deutlich von seinem Rekordhoch zurückgefallen.
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Steigende US-Zinsen setzen den Goldpreis unter Druck
Gold büsste an sieben der acht vergangenen Handelstage an Wert ein. Seit dem 9. November sackte der Preis um 14 Prozent ab. Wichtigster Grund für den starken Rückgang ist die Aussicht auf womöglich noch mehrere Leitzinserhöhungen in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation. Auch der zuletzt festere Dollar bremst die Goldnachfrage tendenziell.
Da Gold keine Zinsen abwirft, verliert es in Zeiten steigender Zinsen im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Anleihen sowie Fest- und Tagesgeld an Attraktivität. Mit einer US-Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember hatten sich Anleger zuletzt schon abgefunden; dass aber noch mehrere Schritte folgen könnten, müssen sie erst einmal verdauen.
Goldpreis deutlich unter dem Rekordhoch
Seit dem Rekordhoch von knapp 5'600 Dollar Anfang des Jahres ist der Preis für eine Feinunze Gold mittlerweile um 36 Prozent gesunken, nachdem er 2025 noch wegen der vielen Krisen weltweit um fast zwei Drittel gestiegen war und damit an die starken Jahre 2023 und 2024 angeknüpft hatte. Trotz des Rückgangs seit dem Rekordhoch ist der Goldpreis auf Fünfjahressicht um etwas mehr als 90 Prozent gestiegen.
LONDON (awp international)
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