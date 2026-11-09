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Goldpreis und Ölpreis 09.11.2026 07:46:08

Gold dreht wieder auf – Rückenwind von Öl und Dollar

Gold dreht wieder auf – Rückenwind von Öl und Dollar

Der Goldpreis startete mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche und machte damit seine Verluste vom Freitag wett.

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Ölpreis (WTI)
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Unterstützung erhielt das Edelmetall durch rückläufige Ölpreise, die Hoffnungen auf einen nachlassenden Inflationsdruck weckten. Hintergrund sind diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Iran-Kriegs. Auch der schwächere Dollar und sinkende Anleiherenditen begünstigten die Erholung. Zusätzliche Nachfrage nach sicheren Anlagen entstand durch Unsicherheiten im Technologiesektor. Allerdings bleibt die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank ein Belastungsfaktor. Der überraschend robuste amerikanische Arbeitsmarktbericht vom Freitag verstärkte die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung im Dezember. An den Terminmärkten wird deren Wahrscheinlichkeit mittlerweile auf über 78 Prozent geschätzt. Höhere Zinsen verteuern die Opportunitätskosten des zinslosen Edelmetalls. Neue Impulse könnten die am Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten liefern. Eine überraschend hohe Inflation dürfte den Dollar stärken und Gold belasten. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Marke von 4.000 Dollar eine wichtige Unterstützung für die jüngste Erholung.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) erhöhte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 51,10 auf 4.126,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hoffnung auf Entspannung im Iran-Krieg

Die Ölpreise zeigten sich zum Wochenauftakt weitgehend stabil, nachdem sie in der Vorwoche den stärksten Rückgang seit Beginn der Corona-Pandemie verzeichnet hatten. Für Entspannung sorgten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump, der weitere Militärschläge gegen den Iran angesichts laufender diplomatischer Gespräche als unwahrscheinlich bezeichnete. Allerdings bleibt unklar, ob daraus eine dauerhafte politische Annäherung entsteht. Die geopolitischen Risiken sind weiterhin erheblich. Angriffe auf Schiffe nahe der strategisch wichtigen Strasse von Hormus halten Sorgen über mögliche Lieferunterbrechungen aufrecht. Zusätzlich bekannten sich die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen zu einem Angriff auf Büros des saudischen Ölkonzerns Aramco in Riad. Fundamental zeichnet sich dagegen eine zunehmende Überversorgung des Ölmarktes ab. Die Erholung der Lieferungen aus dem Nahen Osten, steigende Fördermengen anderer Produzenten und eine schwache Nachfrage haben das globale Angebot wieder über den Verbrauch steigen lassen. Damit stehen sich derzeit geopolitische Versorgungsrisiken und ein wachsender Angebotsüberschuss als gegensätzliche Einflussfaktoren gegenüber.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,86 auf 89,97 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,41 auf 96,91 Dollar zurückfiel.

Jörg Bernhard, Redaktion Finanzen.ch

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Bildquelle: Eric Chiang/123rf

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