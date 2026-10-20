Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’455 0.6%  SPI 20’344 0.4%  Dow 52’563 1.2%  DAX 25’284 -0.1%  Euro 0.9287 0.2%  EStoxx50 6’122 -0.4%  Gold 4’149 0.2%  Bitcoin 68’320 0.9%  Dollar 0.8247 -0.2%  Öl 107.2 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758ABB1222171Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
UBS AG beurteilt Novartis-Aktie mit Neutral
TX Group-Aktie steigt: Tamedia-Angestellte protestieren in Zürich gegen Entlassungen
Ethereum droht ein wichtiger Käufer wegzubrechen – wie tief fällt der Kurs?
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
ETF-Markt Schweiz 2026: Aktive ETFs und Sparpläne boomen
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Gold unter Druck 20.10.2026 16:08:13

Gold bei 5'000 Dollar? Wie realistisch ist das Bullen-Szenario von Jefferies?

Gold bei 5'000 Dollar? Wie realistisch ist das Bullen-Szenario von Jefferies?

Die Renditen steigen, der Goldpreis gibt nach, doch Jefferies hält am Kurs fest: Was spricht für die Prognose, und wo liegen die Risiken?

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Goldpreis
4148.98 USD 0.19%
Kaufen Verkaufen
  • Jefferies bestätigt Goldpreisziel von 5'000 US-Dollar für 2027
  • US-Defizit und Zinslast sprechen aus Sicht der Bank für Gold
  • Goldminen winkt 2027 ein Margensprung, Lohnkosten bremsen

Jefferies hält an seinem Goldpreisziel von 5'000 US-Dollar je Unze für 2027 fest und wertet die Schwäche des Edelmetalls als Einstiegschance. Das geht aus dem Metall- und Bergbaubericht der Bank hervor, der Kitco News vorliegt. Im Mittelpunkt der These stehen die US-Staatsfinanzen, die Washington nach Einschätzung der Analysten auf Dauer keine deutlich höheren Renditen erlauben.

Jefferies senkt die kurzfristigen Goldprognosen

Für die nächsten Monate rechnet die Bank allerdings mit weniger. Wegen höherer Realzinsen senkte Jefferies die Prognose für das vierte Quartal von 4'600 auf 4'400 US-Dollar je Unze, für das Gesamtjahr 2026 von 4'595 auf 4'511 US-Dollar. Am langen Ende fällt der Ausblick dagegen etwas freundlicher aus: Die Prognose für 2029 stieg von 4'500 auf 4'600 US-Dollar, die langfristige Preisannahme von 3'500 auf 3'600 US-Dollar.

Warum die USA hohe Renditen kaum lange tragen können

Der Goldpreis zeigte sich nach Einschätzung der Analysten widerstandsfähig, obwohl die Renditen von US-Staatsanleihen Anfang Oktober auf den höchsten Stand seit 24 Jahren stiegen. Höhere Renditen verteuern zwar das Halten eines zinslosen Vermögenswerts wie Gold. Jefferies bezweifelt aber, dass Wirtschaft und Staatshaushalt der USA die hohen Finanzierungskosten lange verkraften. Das jährliche Defizit liegt laut der Bank bei rund zwei Billionen US-Dollar oder etwa sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die jährlichen Nettozinsausgaben übersteigen bereits eine Billion US-Dollar.

Der wachsende fiskalische Druck könnte die Politik nach Ansicht der Analysten am Ende zwingen, die Kreditkosten einzudämmen, was Gold ein günstigeres Umfeld verschaffen würde. Als langfristige Treiber nennt Jefferies zudem anhaltende Inflation, steigende Staatsschulden, die Entwertung von Währungen und die stetige Nachfrage der Zentralbanken.

Was die Goldthese für Minenbetreiber bedeutet

Für die Berichtssaison zum dritten Quartal erwartet Jefferies ordentliche Zahlen der Minenbetreiber, obwohl das Umfeld rauer wurde. Der Dieselpreis stieg im Quartal um rund 12 Prozent, während der durchschnittliche Goldpreis um sechs Prozent auf 4'263 US-Dollar je Unze nachgab, nach 4'516 US-Dollar im zweiten Quartal. Hinzu kamen Belastungen durch höhere Kraftstoffkosten, die Abfolge der Abbauarbeiten, Wartungsarbeiten, Abtragungsarbeiten und wetterbedingte Betriebsstörungen. Die Margen gerieten dadurch unter Druck, liegen laut Jefferies aber weiterhin deutlich über dem historischen Durchschnitt. Der freie Cashflow je Unze dürfte im dritten Quartal sogar steigen, vor allem wegen geringerer Steuerzahlungen als im Vorquartal.

Für das vierte Quartal erwartet die Bank stärkere Zahlen, sobald vorübergehende Produktionsstörungen abklingen. Den grösseren Hebel sieht sie aber 2027: Steigt Gold in Richtung 5'000 US-Dollar, dürften Profitabilität und Free-Cashflow-Margen deutlich zulegen und den Kostendruck mehr als ausgleichen. Als wachsendes Risiko nennt Jefferies die Löhne. Den teureren Diesel stufen die Unternehmen überwiegend als beherrschbar ein, die Lohninflation beschäftigt die Managementteams dagegen immer stärker.

Anleger zeigen sich bei Goldminenaktien dennoch zurückhaltend. Der VanEck Gold Miners ETF verzeichnete im September Abflüsse von rund eine Milliarde US-Dollar und gab damit einen Teil der Zuflüsse aus dem bisherigen Jahresverlauf wieder ab. Die Analysten setzen weiter auf hochwertige Produzenten, solange der Goldpreis konsolidiert.

Fed und EZB als nächste Bewährungsprobe

Als nächster Termin steht die Fed-Entscheidung am 28. Oktober an, einen Tag später folgt die EZB. Für Gold dürfte dabei vor allem die Renditeentwicklung zählen. Ob die Rechnung von Jefferies aufgeht, hängt damit an Renditen, Leitzinsen und der Nachfrage der Zentralbanken.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Bitcoin, Ethereum & Co. fallen: Müssen Anleger mit weiteren Verlusten rechnen?

Bildquelle: ded pixto / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4’148.98 7.84 0.19

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
ABB-Aktie dennoch unter Druck: Massives Plus beim Auftragseingang im dritten Quartal
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS für 2027
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.