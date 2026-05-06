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Edelmetall 06.05.2026 13:40:36

Glänzende Performance: Goldpreis klettert stark - Nahost im Blick

Glänzende Performance: Goldpreis klettert stark - Nahost im Blick

Der Goldpreis hat am Mittwoch deutlich zugelegt.

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Ölpreis (WTI)
91.95 USD -10.09%
Kaufen Verkaufen
Hinweise auf eine mögliche Entspannung im Nahen Osten stützten die Notierungen. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls stieg um 3,42 Prozent auf 4713 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit gut einer Woche.

Für deutlichen Schub sorgte zuletzt ein Bericht des US-amerikanischen Nachrichtenportals Axios, wonach die USA kurz vor einer Einigung mit dem Iran über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges stehen sollen. Dies belastete die Ölpreise deutlich und dämpfte die zuletzt deutlich gestiegenen Inflationserwartungen.

Der Goldpreis profitierte von der Entwicklung. Zu Kriegsbeginn hatten die geänderten Zinserwartungen die Goldpreise belastet. Aktuell wird erwartet, dass die US-Notenbank ihre Zinsen zunächst nicht senken wird. Gold wirft keine laufende Verzinsung ab und verliert damit im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren an Attraktivität.

Von der Europäischen Zentralbank werden Leitzinsanhebungen erwartet. Sollte es zu einer nachhaltigen Entspannung im Nahen Osten kommen, dürften die Ölpreise weiter fallen und die Inflationserwartungen stark sinken. Dies würde auch die Zinserwartungen senken.

Dem Goldpreis kam zudem der gesunkene Dollarkurs zugute. Edelmetalle werden in Dollar gehandelt. Ein niedrigerer Dollarkurs senkt die Preise für Anleger in anderen Währungsräumen und stützt die Nachfrage.

Mit der guten Stimmung für Gold zog auch Silber an. Der Preis für eine Feinunze stieg um 6,3 Prozent auf 77,46 Dollar.

/jsl/la/stk

LONDON (awp international)

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Novo Nordisk-Aktie fester: Novo Nordisk profitiert von Wegovy-Pille - Prognose erhöht

Bildquelle: Eric Chiang/123rf
Name Kaufen Verkaufen
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Gold Krügerrand 1 oz 3’740.51 3’547.54
Gold Philharmoniker 1 oz 3’796.75 3’605.16
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 717.37 666.03
Goldbarren 250 g - philoro 30’090.55 28’653.46
Silber CombiBar® 100 g 318.33 185.80
Silber Maple Leaf 1 oz 76.69 59.32
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’172.57 1’887.53

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