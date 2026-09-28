Germany's Gas Storage Sits at 57%, but VNG Says Winter Supply Is Covered

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Crude oil prices started the week with a jump after President Trump rejected a peace deal proposal tabled by Iran last week at the UN General Assembly. At the time of writing, Brent crude was trading at $107.24 per barrel, with West Texas Intermediate at $94.10 per barrel, the latter pressured by news that the U.S. federal government may institute a temporary ban on diesel, which would force refiners to cut run rates, boosting the availability of crude oil. Interestingly, a fresh report about improving oil flows out of the Persian Gulf failed to…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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