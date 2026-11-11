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11.11.2026 18:00:00
Germany Bets Big on Natural Gas to Keep the Lights On
AnzeigeErdgaspreis - Natural Gas
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