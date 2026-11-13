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13.11.2026 12:05:00
Gasspeicher: Katherina Reiche plant Notfallgesetz und fossile Kraftwerksreserve
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