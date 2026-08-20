Erdgaspreis - Natural Gas 274551
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20.08.2026 07:16:00
Gaspreis: Verbraucherschützer warnen vor Anstieg wegen niedriger Speicherstände
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