Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

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Um 10:10 Uhr lag der Goldpreis bei 4.132,28 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Vormittag 1,69 Prozent höher als am Vortag (4.063,51 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Silberpreis um 0,99 Prozent auf 52,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 52,30 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Platinpreis um 10:09 Uhr auf. Es geht 1,60 Prozent auf 1.522,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.498,00 US-Dollar stand.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.010,00 US-Dollar am Vortag auf 1.028,50 US-Dollar nach oben (+1,83Prozent).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 95,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (94,62 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,89 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,01 Prozent auf 88,11 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 88,12 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 0,68 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 4,46 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,44 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 319,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (318,60 US-Dollar).

Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -1,09 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr auf 0,63 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,64 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,11 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,91 Prozent auf 2,93 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,96 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,24 Prozent auf 111,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 111,22 US-Dollar.

Nach 138,30 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Donnerstagvormittag um -1,30 Prozent auf 136,50 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

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