Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.139,25 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 0,35 Prozent höher als am Vortag (4.124,95 US-Dollar).

Derweil notiert der Silberpreis bei 57,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (58,01 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,33 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.652,50 US-Dollar) geht es um -0,88 Prozent auf 1.638,00 US-Dollar nach unten.

Nach 1.106,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Mittwochabend um -1,18 Prozent auf 1.093,00 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 108,83 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (108,79 US-Dollar).

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,68 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf 97,15 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 97,82 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 1,17 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -1,04 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 20:16 Uhr auf 3,81 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,85 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 19:30 Uhr steht ein Plus von 1,56 Prozent auf 3,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 3,11 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,33 Prozent auf 2,30 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,29 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,62 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,49 Prozent.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,55 Prozent auf 3,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,46 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit Verlusten. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis -0,69 Prozent niedriger bei 1,43 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1,44 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,48 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,16 Prozent.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 348,70 US-Dollar am Vortag auf 348,10 US-Dollar nach unten (--0,17 Prozent).

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -1,17 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,34 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,21 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr ab. Es geht -5,64 Prozent auf 2,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,96 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -2,08 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,67 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Milchpreis um -0,39 Prozent auf 15,31 US-Dollar. Gestern stand der Milchpreis noch bei 15,37 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis -3,45 Prozent niedriger bei 125,75 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 130,24 US-Dollar.

Nach 17,14 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Mittwochabend um 1,08 Prozent auf 17,32 US-Dollar gestiegen.

Zudem steigt der Holzpreis. Um 0,10 Prozent verstärkt sich der Holzpreis um 20:30 Uhr auf 525,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 525,00 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 1,26 Prozent auf 88,14 Euro. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - TTF bei 87,04 Euro.

Redaktion finanzen.ch