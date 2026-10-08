Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’637 -1.2%  SPI 19’338 -1.1%  Dow 51’173 0.0%  DAX 24’807 -1.2%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 6’127 -0.9%  Gold 4’129 0.4%  Bitcoin 67’676 -2.4%  Dollar 0.8315 -0.2%  Öl 104.2 4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Holcim1221405Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie im Fokus: Flüge nach Riad bis 16. Oktober
Roche-Aktie: Tecentriq bekommt weitere Zulassung in den USA
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Airbus: Auslieferungen und Aufträge im September - Aktie im Fokus
Suche...
Fokus Rohstoffpreise 08.10.2026 13:17:06

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.117,19 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,15 Prozent höher als am Vortag (4.111,05 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Silberpreis um -2,49 Prozent auf 58,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 60,17 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,06 Prozent auf 1.645,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.646,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Donnerstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.128,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.128,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 105,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (100,20 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 5,20 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 5,06 Prozent auf 92,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 88,28 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -0,06 Prozent auf 4,29 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,61 Prozent auf 2,88 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,93 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kakaopreis bei 4.138,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,86 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.174,00 Britische Pfund).

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,20 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 5,03 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 5,02 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,98 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,19 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,90 Prozent auf 362,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 365,90 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,76 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Nach 0,21 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Donnerstagmittag um -0,34 Prozent auf 0,21 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,56 Prozent auf 3,25 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 4,55 Prozent auf 127,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 122,05 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,52 Prozent auf 144,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 143,45 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.