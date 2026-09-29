Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

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29.09.2026 13:17:06
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Im Plus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,96 Prozent höher bei 4.154,60 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.115,27 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Silberpreis um -0,18 Prozent auf 60,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 60,99 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis -2,05 Prozent niedriger bei 1.698,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.733,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,90 Prozent auf 1.229,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.218,00 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,66 Prozent auf 104,58 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 105,28 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 92,60 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Dienstagmittag um -1,00 Prozent auf 91,67 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Kaffeepreis um -1,06 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,89 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Kakaopreis bei 4.101,00 Britische Pfund. Im Vergleich zum Vortag (4.175,00 Britische Pfund) ist das ein Abschlag von -1,77 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,05 Prozent auf 5,23 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 5,23 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,04 Prozent auf 12,89 US-Dollar, nach 12,88 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 12:59 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,77 Prozent auf 358,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 361,70 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).
Nach 0,17 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagmittag um -0,80 Prozent auf 0,17 US-Dollar gesunken.
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,00 US-Dollar) geht es um 3,33 Prozent auf 3,10 US-Dollar nach oben.
Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 125,75 US-Dollar am Vortag auf 123,63 US-Dollar nach unten (--1,68 Prozent).
Daneben wertet der Kohlepreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -0,62 Prozent auf 137,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 138,00 US-Dollar stand.
Währenddessen kommt der Holzpreis kaum von der Stelle. Um 13:00 Uhr werden 532,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Redaktion finanzen.ch
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