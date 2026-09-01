Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

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Um 13:13 Uhr stand der Goldpreis bei 4.381,32 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Mittag -1,52 Prozent niedriger als am Vortag (4.448,93 US-Dollar).

Derweil notiert der Silberpreis bei 64,84 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (66,55 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,57 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.784,00 US-Dollar) geht es um -1,04 Prozent auf 1.765,50 US-Dollar nach unten.

Nach 1.359,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagmittag um -2,57 Prozent auf 1.324,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 92,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (90,49 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 2,46 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr auf 87,87 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 85,76 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -1,71 Prozent auf 0,90 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,92 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,22 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 13:01 Uhr auf 3,46 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,47 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis bergab. Um 12:59 Uhr steht ein Minus von -1,19 Prozent auf 4.716,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern tendierte der Kakaopreis noch bei 4.773,00 Britische Pfund.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,71 Prozent auf 12,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,75 US-Dollar.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,39 Prozent.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,92 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,94 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Heizölpreis -0,22 Prozent niedriger bei 118,61 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 118,88 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 134,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (133,80 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,34 Prozent.

Redaktion finanzen.ch