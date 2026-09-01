Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’740 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’332 -2.6%  Bitcoin 62’337 -1.8%  Dollar 1 0.4%  Öl 94.5 4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Chevron-Aktie im Plus - US-Insider über Expansionspläne in Venezuela
NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen
Pharma-Check: Warum sich die Aktien von Eli Lilly, Pfizer, Moderna & Merck so unterschiedlich zeigen
SpaceX-Aktie im Blick: Bernstein warnt vor Kostenrisiko in dreistelliger Milliardenhöhe
Tesla-Aktie vor Cybercab-Event: Blick richtet sich auf Austin
Suche...
Plus500 Depot
Rohstoffpreise aktuell 01.09.2026 13:17:06

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Um 13:13 Uhr stand der Goldpreis bei 4.381,32 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Mittag -1,52 Prozent niedriger als am Vortag (4.448,93 US-Dollar).

Derweil notiert der Silberpreis bei 64,84 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (66,55 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,57 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.784,00 US-Dollar) geht es um -1,04 Prozent auf 1.765,50 US-Dollar nach unten.

Nach 1.359,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagmittag um -2,57 Prozent auf 1.324,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 92,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (90,49 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 2,46 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr auf 87,87 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 85,76 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -1,71 Prozent auf 0,90 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,92 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,22 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 13:01 Uhr auf 3,46 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,47 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis bergab. Um 12:59 Uhr steht ein Minus von -1,19 Prozent auf 4.716,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern tendierte der Kakaopreis noch bei 4.773,00 Britische Pfund.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,71 Prozent auf 12,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,75 US-Dollar.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,39 Prozent.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,92 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,94 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Heizölpreis -0,22 Prozent niedriger bei 118,61 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 118,88 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 134,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (133,80 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,34 Prozent.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
UBS-Aktie in Rot: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung
So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Finanzkonzern investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im August 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.