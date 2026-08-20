Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

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Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 4.521,17 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -0,04 Prozent niedriger als am Vortag (4.522,81 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (66,94 US-Dollar) geht es um 1,51 Prozent auf 67,95 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,83 Prozent auf 1.823,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.808,50 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -0,19 Prozent auf 1.334,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.337,00 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,43 Prozent auf 93,85 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 91,62 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,22 Prozent auf 86,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 85,83 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:21 Uhr auf. Es geht 0,02 Prozent auf 0,87 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,87 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,32 US-Dollar) geht es um -2,79 Prozent auf 3,22 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 1,14 Prozent auf 3,64 US-Dollar, nach 3,60 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Lebendrindpreis kaum vom Fleck. Nach 2,23 US-Dollar am Vortag, tendiert der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr bei 2,23 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,73 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,95 Prozent.

Inzwischen fällt der Mastrindpreis um -0,42 Prozent auf 3,35 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mastrindpreis bei 3,37 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Orangensaftpreis um 3,20 Prozent auf 1,52 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,47 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -0,14 Prozent niedriger bei 12,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 12,22 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 318,90 US-Dollar am Vortag auf 315,10 US-Dollar nach unten (--1,19 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 1,98 Prozent auf 0,71 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,70 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) geht es um -0,17 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach unten.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -2,27 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:41 Uhr auf 2,75 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,81 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -1,44 Prozent auf 0,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,82 US-Dollar stand.

Daneben verstärkt sich der Milchpreis um 0,79 Prozent auf 16,63 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 16,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Heizölpreis um 0,90 Prozent auf 118,61 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 117,56 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Reispreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,95 Prozent auf 14,11 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 14,24 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Holzpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,17 Prozent auf 580,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 581,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Plus. Im Vergleich zum Vortag (63,46 Euro) geht es um 3,29 Prozent auf 65,55 Euro nach oben.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com
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