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Rohstoffe im Blick 15.08.2026 13:17:06

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

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Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.375,60 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.375,60 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: aslysun / Shutterstock.com
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