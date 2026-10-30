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30.10.2026 23:00:00
Gasoline Up 34% and Heating Oil Up 74% as Voters Head to the Midterms
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126.54 USD 1.05%
Inside ETF
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Rohstoffe in diesem Artikel
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