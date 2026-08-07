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07.08.2026 05:00:00
Gas und Benzin sollen teurer werden: Wie die Regierung soziale Härten abfedern will
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.