G7 vereinbaren Preisdeckel von 60 Dollar für Öl aus Russland

Die Einigung zwischen Australien und den G-7-Staaten - Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Grossbritannien und den USA - kam nur wenige Stunden, nachdem sich die Europäische Union hinter diese Zahl gestellt hatte.

Polen, das sich in den letzten Tagen gegen eine niedrigere Obergrenze gewehrt hatte, stimmte am Freitag einem Preis von 60 Dollar pro Barrel zu und machte damit den Weg für die Vereinbarung frei. Die EU-Kommission hatte ursprünglich vorgeschlagen, die Obergrenze zwischen 65 und 70 Dollar pro Barrel festzulegen. Die Obergrenze verbietet es westlichen Unternehmen, russisches Öl zu versichern, zu finanzieren oder zu verschiffen, wenn das Öl nicht unter 60 Dollar pro Barrel verkauft wird.

Die USA und ihre Verbündeten haben das System entwickelt, um Moskaus Öleinnahmen zu schmälern und gleichzeitig russisches Rohöl - ein wichtiger Bestandteil der weltweiten Versorgung - auf dem Markt zu halten. Es zielt darauf ab, die Konzentration der maritimen Dienstleistungen im Westen zu nutzen, um Moskaus Fähigkeit, einen Krieg in der Ukraine zu führen, einzuschränken.

"Da die russische Wirtschaft bereits schrumpft und das Budget immer knapper wird, wird die Preisobergrenze die wichtigste Einnahmequelle (des russischen Präsidenten Wladimir) Putin sofort einschränken", erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen , die federführende Architektin des Plans, in einer Mitteilung.

Russische Politiker haben damit gedroht, als Reaktion auf die Obergrenze die Ölexporte zu stoppen, da die Sanktionen die Marktdynamik verzerrten und zu einem Anstieg der Weltmarktpreise führen könnten. Am Freitag gab es auf den Märkten jedoch keine Anzeichen dafür, dass Russland damit begonnen hätte, sein Öl von den Weltmärkten abzuziehen.

Rohöl der Sorte Brent, der weltweiten Öl-Benchmark, wurde am Freitag mit rund 85 Dollar pro Barrel gehandelt und fiel nach der Einigung der EU. Analysten und US-Regierungsbeamte halten den Preis für russisches Rohöl, auch Ural genannt, für undurchsichtig und schwer zu ermitteln. Der Datenanbieter Refinitiv bezifferte den Preis für Ural am Donnerstag auf etwa 69 Dollar pro Barrel, während Argus Media den Preis am Mittwoch im Ostseehafen von Primorsk auf etwa 48 Dollar pro Barrel festsetzte.

Westliche Regierungsbeamte sind der Ansicht, dass eine Obergrenze von 60 Dollar pro Barrel immer noch die Gewinne Russlands schmälern würde, und haben erklärt, dass sie den Preis im Laufe der Zeit senken könnten. "Die EU-Vereinbarung über eine Ölpreisobergrenze, die mit den G-7 und anderen Ländern koordiniert wurde, wird die Einnahmen Russlands erheblich verringern", erklärte die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, am Freitag in einem Tweet. "Es wird uns helfen, die globalen Energiepreise zu stabilisieren, was den Schwellenländern auf der ganzen Welt zugutekommt."

Von Laurence Norman und Andrew Duehren

WASHINGTON (Dow Jones)