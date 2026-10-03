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03.10.2026 08:49:30
G7-Staaten geben bis zu 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl frei - Kritik von den Grünen
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