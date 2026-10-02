Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9276 -0.5%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’153 0.2%  Bitcoin 71’210 -0.6%  Dollar 0.8299 0.1%  Öl 101.5 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Warum der Euro zu Franken und Dollar weiter schwächelt
Bis 2030: Deutsche Telekom formuliert Ziele für KI-Umsatz und Einsparungen
Schneider Electric-Aktie: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Suche...

Dieselpreis Benzin 10458426

2.27
EUR
0.00
EUR
-0.22 %
00:00:00
ABL
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten
Historisch
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Historisch

02.10.2026 17:23:00

G7 Moves to Release 100 Million Barrels to Counter Diesel Crisis

Dieselpreis Benzin
2.26 EUR -0.22%
Kaufen Verkaufen
The G7 and its partners have agreed to release as much as 100 million barrels of emergency diesel and crude stocks over the next four months, putting government inventories into a fuel market that has been running short of refinery output for months. French President Emmanuel Macron said Friday that the release would be coordinated through the International Energy Agency, with an emphasis on diesel. European countries had discussed releasing 50 million barrels of diesel while IEA members would supply another 50 million barrels of crude. President…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
Rohstoffe im September 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Oil, Bonds Seen Pressuring European Market Sentiment
Börse Zürich: SMI liegt zum Start im Minus
Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - Geplanter KI-Gipfel im Fokus
Aktien New York: Verluste - Ölpreise unterbrechen Talfahrt

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.