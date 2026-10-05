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Freeport LNG Ramps Up Gas Intake After Train 2 Shutdown

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Iran’s oil minister has resigned as the U.S. blockade pushes the country’s crude exports and oil revenues toward zero, handing control of Iran’s most important industry to the head of the National Iranian Oil Company. President Masoud Pezeshkian accepted Mohsen Paknejad’s resignation on Sunday and appointed NIOC chief Hamid Bovard as acting oil minister, according to Reuters. The president’s office said Paknejad had asked to resign for personal reasons “a long time ago” and Pezeshkian had previously rejected…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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