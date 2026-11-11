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11.11.2026 03:56:39
Förderung neuer Gaskraftwerke: Reiche plant strengere Vorgaben für Kohle-Umrüstung
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