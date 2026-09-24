Dieselpreis Benzin 10458426
2.43EUR
-0.01EUR
-0.33 %
00:00:00
ABL
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Historisch
|
24.09.2026 07:08:03
Europe’s Gas Prices Jump as Hormuz Standoff Drags On
WerbungDieselpreis Benzin
2.43 EUR -0.33%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2.43
|-0.01
|-0.33
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI stabil -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während das deutsche Barometer nachgibt. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.