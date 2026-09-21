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21.09.2026 07:45:00

Europe’s Fuel Crisis Spreads From Diesel to Jet Fuel

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Crude oil prices started the week with a slide, moving down to the lowest in a week on renewed hopes about a diplomatic resolution of the war in the Middle East, despite the absence of any evidence that there is willingness for negotiations on either side. At the time of writing, Brent crude was trading at $102.05 per barrel, and West Texas Intermediate was changing hands for $98.50 per barrel, as traders pinned their hopes on a UN meeting this week, despite the fact that Washington and Tehran traded fresh threats this weekend. The U.S. president…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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