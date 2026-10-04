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04.10.2026 23:00:00

Europe’s Diesel Woes Just Got Even Worse

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China this week announced it will suspend all fuel exports this month to keep its domestic market supplied. Also this week, President Donald Trump demanded that Germany and France release 120 million barrels of diesel from their storage or get hit with a U.S. diesel export ban. Europe is running out of options to stay well supplied with a critical fuel. Diesel is the fuel, on which any economy runs. While it may feature less commonly in passenger cars these days, diesel is the default fuel for heavy machinery, agriculture, and freight transport.…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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