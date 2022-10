Europäischer Gaspreis fällt weiter unter 100 Euro je Megawattstunde

Am Morgen rutschte der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um etwa vier Prozent auf 94,59 Euro je Megawattstunde. Der TTF-Kontrakt gilt als Richtschnur für das europäische Preisniveau.

Seit Ende der vergangenen Woche geht es mit dem Gaspreis nach unten, wobei der Terminkontrakt TTF zu Beginn der Woche erstmals seit Juni unter 100 Euro gefallen war. Seit Beginn des Monats ist der Preis für europäisches Gas um knapp 50 Prozent gefallen. Das Rekordhoch hatte die Notierung Ende August bei 342 Euro je Megawattstunde erreicht. Damals hatte ein Lieferstopp von Erdgas aus Russland einen rasanten Höhenflug beim Preis für Erdgas ausgelöst.

Am Markt wurde auf milde Herbsttemperaturen verwiesen, die den Verbrauch an Erdgas niedrig halten. Darüber hinaus sind die Gasspeicher mittlerweile nahezu komplett gefüllt. Bis Ende der vergangenen Woche sind die deutschen Gasreserven nach Angaben des europäischen Verbands Gas Infrastructure Europe (GIE) auf 238,3 Terawattstunden gestiegen, was einem Füllstand der Gasspeicher von 97,2 Prozent entspricht.

Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre lag der Füllstand der deutschen Gasspeicher zum gleichen Zeitpunkt nur bei 89 Prozent. Für die gesamte EU bezifferte GIE die Reserven an Erdgas auf 1040 Terawattstunden, was einem Füllstand von 93,4 Prozent entspricht.

Trotz der jüngsten Entspannung liegt der Preis für europäisches Erdgas immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Im Jahr 2020 lagen die Notierungen des Terminkontrakts TTF noch unter der Marke von 20 Euro.

