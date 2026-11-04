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Nach US-Zwischenwahlen 04.11.2026 08:52:42

Europäischer Gasmarkt im Wartemodus: Wie geht es mit Trumps Iran-Kurs weiter?

Europäischer Gasmarkt im Wartemodus: Wie geht es mit Trumps Iran-Kurs weiter?

Die europäischen Erdgaspreise sind nach den US-Zwischenwahlen gestiegen, da die Händler abwarten, ob Präsident Donald Trump den diplomatischen Weg mit dem Iran weiterverfolgen oder neue Angriffe starten wird - eine Entscheidung, die die Aussichten für die weltweiten LNG-Lieferungen bestimmen könnte.

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Der niederländische TTF-Frontmonatskontrakt, die europäische Benchmark, legte im frühen Handel am Mittwoch um 1,2 Prozent auf 92,59 Euro pro Megawattstunde zu. Die Preise bleiben unter den Höchstständen der Energiekrise von 2022. Sie kletterten jedoch vergangene Woche über 100 Euro - ihren höchsten Stand seit Ende Dezember jenes Jahres -, bevor sie aufgrund von Hoffnungen auf einen diplomatischen Durchbruch im Iran-Krieg wieder nachgaben.

Die Demokraten gewannen bei den Wahlen am Dienstag die Kontrolle über beide Kammern des US-Kongresses, wie das Wall Street Journal berichtete. Das Ergebnis könnte zu einer stärkeren Überprüfung von Trumps Aussenpolitik durch den Kongress führen. Der neue Kongress wird sein Amt jedoch erst im Januar antreten. Dies lässt der Regierung Spielraum, ihren bisherigen Ansatz gegenüber dem Iran in den kommenden Wochen fortzusetzen.

Für Gashändler ist die wichtigere Frage, ob die Trump-Regierung neue Angriffe auf Teheran anordnen oder sich an den Verhandlungstisch setzen wird. Eine weitere Eskalation könnte die Preise stark in die Höhe treiben und die europäische Benchmark wieder über 100 Euro pro Megawattstunde drücken, sagten Analysten.

"Die Unsicherheit bleibt bestehen, wie der Iran auf ein mögliches Wiederaufleben der Angriffe reagieren wird und welche Energieinfrastruktur in der Region dadurch zu einem Ziel wird", sagte Florence Schmit, Senior Energy Strategist bei der Rabobank. "Aber vorerst bleibt es ungewiss, wann und ob ein solcher Angriff stattfinden wird, insbesondere da für den 10. bis 11. November weitere Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi geplant sind."

Es steht viel auf dem Spiel. Schifffahrtsstörungen durch die Strasse von Hormus - eine schmale Wasserstrasse, durch die früher etwa 20 Prozent des weltweiten verflüssigten Erdgases transportiert wurden - haben die Exporte aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten gedrosselt. Diese waren grösstenteils für Asien bestimmt. Der Ausfall von Lieferungen hat den Wettbewerb zwischen europäischen und asiatischen Käufern verschärft, da beide Regionen versuchen, sich vor dem Winter Brennstoff zu sichern.

DJG/DJN/apo/brb

Dow Jones Newswires

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