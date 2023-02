EU will Preisobergrenze für Diesel, Heizöl und Co. aus Russland

Damit ist der Weg für die westlichen Verbündeten frei, die Sanktionen gegen die russische Ölindustrie auszuweiten, wie mit der Vereinbarung vertraute Personen berichten.

Nach der einstimmigen Einigung zwischen den 27 EU-Mitgliedstaaten wird erwartet, dass die übrigen Industrieländer der G7 sowie Australien die Vereinbarung bestätigen werden. Wie bei der Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russisches Rohöl, die die USA und ihre Verbündeten im vergangenen Jahr verhängt haben, wird die Vereinbarung westlichen Unternehmen den Handel mit russischen Ölprodukten untersagen, sofern diese nicht unter den festgelegten Preisen verkauft werden.

Die Sanktionen zielen darauf ab, russisches Öl auf den Weltmärkten verfügbar zu halten, um die Preise stabil zu halten, und gleichzeitig die Einnahmen des Kremls als Reaktion auf seine Invasion in der Ukraine zu verringern. Die Preisbeschränkungen für russische Erdölerzeugnisse treten am 5. Februar in Kraft.

Von Andrew Duehren, Laurence Norman und Joe Wallace

BRÜSSEL (Dow Jones)