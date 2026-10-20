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20.10.2026 19:45:00

EU Stands Firm Against Arctic Oil and Gas Drilling Despite Energy Crisis

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The European Union reaffirmed its opposition to Arctic oil and gas development on Tuesday, even as the bloc prepares for another expensive winter with depleted gas storage and prices approaching levels last seen during the 2022 energy crisis. The European Commission's new Arctic strategy calls for keeping oil, coal, and gas reserves in the ground, including in Arctic regions, and preventing hydrocarbon developments that threaten the Arctic ecosystem. Brussels did make one concession. The new strategy drops a 2021 pledge to pursue an international…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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