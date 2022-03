EU soll Gasimporte aus Russland um zwei Drittel zurückfahren

Börse aktuell - Live Ticker

Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine hat keine Entspannungssignale geliefert, die Belastung an der Ölpreisfront bleibt darüber hinaus hoch: Beim Dow zeigt sich eine wackelige Stabilisierung. Der SMI kann die zwischenzeitlich eroberte Gewinnzone nicht verteidigen. Der DAX schafft es auf grünes Terrain. Die Börsen in Asien gaben am Dienstag weiter nach.