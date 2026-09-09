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09.09.2026 09:24:36
Erstmals seit Juli: Eskalation im Nahen Osten treibt Preis für Brent-Öl über 100 Dollar
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