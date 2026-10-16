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16.10.2026 18:30:00

Equatorial Guinea Rewrites Oil Law After Production Collapses 85%

Ölpreis (Brent)
109.69 USD 3.56%
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Equatorial Guinea will approve a new hydrocarbon law on Monday after crude production collapsed to just 20,000 barrels per day in September, down from roughly 140,000 bpd in 2020. The 120,000-bpd loss has reduced OPEC’s smallest producer to a fraction of its former output and contributed to an economy the International Monetary Fund expects to shrink 1.7% this year. Hydrocarbons Minister Antonio Oburu Ondo said the new law will make contractual terms more flexible and offer oil companies a wider range of structures based on their appetite…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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