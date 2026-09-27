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27.09.2026 17:00:00

EPA Power Plant Rollback To Add 123 Million More Tons of CO2

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The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) announced in September that it will relinquish its authority to regulate greenhouse gas emissions from power plants under the Clean Air Act, a tool previously used to tackle climate change. This effectively removes any limits on emissions from coal and gas plants and reduces the government’s ability to curb this pollution. When the carbon pollution standards for power plants were introduced under the Biden administration in 2024, the EPA said it expected the new rules to reduce greenhouse gas…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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