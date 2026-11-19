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19.11.2026 11:25:35
Energiepreise niedrig halten: EU verschiebt Klimaschutzregeln für Öl, Gas und Kohle
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